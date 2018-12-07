غرق مخيمات النازحين جنوبي الموصل

الخليج 365/ نينوىادت سيول الامطار التي هطلت على مدينة الموصل الى غرق مخيمات النازحين.

وقال مراسل الخليج 365 ان مخيمات ديبكة والسلامية وحمام العليل جنوبي الموصل غرقت جراء الامطار الغزيرة وسط غياب حكومي لانقاذهم.

واضاف ان السيول اجتاحت مخيم النمرود الثالث، وسط مناشدات الى الاهالي الذين لديهم مركبات عالية التوجه الى المخيم لانقاذ العوائل ونقلهم الى مدارس السلامية.



ووجه قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي، اليوم الجمعة، مناشدة الى رئيس رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لانقاذ مخيمات النازحين التي اجتاحتها الأمطار والسيول.