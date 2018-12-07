الاتحاد الوطني: متمسكون بوزارة العدل ولن نتنازل عنها مهما كانت الاسباب

الخليج 365/ كركوكشدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، على تمسكه بوزارة العدل، مشيراً الى وجود امكانية لتغيير المرشح.

وقال النائب عن محافظة كركوك، جمال شكور في حديث لـ الخليج 365، إن "حزب الاتحاد الوطني متمسك بمنصب وزير العدل ولن يتنازل عنه مهما كانت الاسباب".

وأضاف شكور، أن "قيادات الاتحاد الوطني اجتمعوا مع اطراف عدة وابلغوهم بتمسكهم بالمنصب، وهذا استحقاق الكرد وتحديداً حزبنا".



وتابع شكور، أن "الاتحاد الوطني مستعد لتغيير المرشح للمنصب في حال وجدت اعتراضات على شخصيته، وحتى الان لم يصلنا اعتراض على المرشح".