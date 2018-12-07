قضاء في نينوى يناشد البارزاني

الخليج 365/ بغدادوجه قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي، الجمعة، مناشدة الى رئيس رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لانقاذ مخيمات النازحين التي اجتاحتها الأمطار والسيول.

وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نناشد مسعود البارزاني بمساعدة سكان مخيمات السلامية والنمرود وبعض القرى في نينوى بعد هطول الأمطار والسيول التي أصابتها".

وطالب بـ"إغاثة الاهالي هناكم واجلاءهم إلى اماكن أكثر أمنا"، داعيا الى "الايعاز لمنظمة البارزاني الخيرية بالتحرك لإنقاذ وإغاثة اهلنا في تلك المخيمات والقرى بمواد إغاثية تتمثل بالبطانيات والمواد الغذائية والعينية".

