البرلمان يستكمل التصويت على نظامه الداخلي غدا وجدوله يخلو من الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغداد
اعلن مجلس النواب، الجمعة، عن جدول اعماله لجلسة يوم غد السبت، فيما خلا الجدول من التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.
واضافت الدائرة ان "اللجدول تضمن كذلك طرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين".
يذكر ان مجلس النواب رفع يوم امس الخميس، جلسته الى يوم غد السبت.
اعلن مجلس النواب، الجمعة، عن جدول اعماله لجلسة يوم غد السبت، فيما خلا الجدول من التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.
وقالت الدائرة الاعلامية بالمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد تضمن استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب".
واضافت الدائرة ان "اللجدول تضمن كذلك طرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين".
يذكر ان مجلس النواب رفع يوم امس الخميس، جلسته الى يوم غد السبت.
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