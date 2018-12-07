نائب: لدينا حكم يمكن الركون له لحسم الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف البناء حسن شاكر، الجمعة، ان هنالك حكم يمكن الركون له بحال عدم التوصل الى توافقات بشان مرشحي باقي الكابينة الوزارية، فيما اشار الى اهمية الاعتراض على المرشحين بشكل قانوني بعيدا عن الفوضى.

وقال شاكر في حديث لـ الخليج 365، ان "الحوارات مازالت مستمرة ولدينا وقت جيد لحسم العقبات امام استمال الكابينة الوزارية"، مبينا ان "التوافق امر ضروري لاستكمال الكابينة الحكومية وبحال عدم التوصل الى اتفاق فهنالك حكم لحسم الخلاف وهو عرض الاسماء بقبة البرلمان والتصويت على الانسب منها من قبل اعضاء البرلمان".



واضاف شاكر ان "الاعتراض على بعض الشخصيات نتمنى ان يكون بشكل قانوني وحضاري بعيدا عن الفوضى او اثارة المشاكل من خلال التصويت بالرفض او التحشيد مع باقي الاطراف للتصويت بالرفض معهم".

وقاطعت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018 لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات بقيت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

