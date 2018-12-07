بالفيديو: المرجعية ترحب بفرض العقوبات على مرتكبي الدكة العشائرية

بعد قرار مجلس القضاء الاعلى الاخير بفرض عقوبة على الدكة العشائرية والتي تصل من المؤبد الى الاعدام، سجلت وزارة الداخلية تراجعا ملحوظا لعدد الحالات فيما قوبل القرار بتأييد المرجعية والتي وصفته بالعرف السخيف.

السلطة القضائية عزت قرارها بالتعامل مع "الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الإرهاب إلى تنامي هذا النوع من "الجرائم" مؤخراً فضلا عن انتشار مكاتب تتاجر وتتسلم اموالا مقابل قيامها بتهديد احد ما او دكّ منزله لغايات محددة، داعية الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض مباشرة على من يقوم بمثل هكذا أعمال بدون الحاجة لإصدار أمر قبض باعتبار الدكة من الجرائم المشهودة.



وفي سياق متصل، رحّب شيوخ وعشائر البلاد بقرار القضاء فيما وصفوه بالخطوة الجادة على الطريق الصحيح .

مختصون في الشأن القانوني، أكدوا ان القضاء على الدكة العشائرية سيشجع المواطن المجني عليه على تحريك شكوى دون تردد أو خوف من التهديدات إضافة إلى قيام المواطنين فعليا بتقديم شهاداتهم بصورة طبيعية مما ينتج إجراءات تحقيقية سريعة لإحالة الدعاوى الى المحاكم المختصة، لافتين الى أن القرار أعطى أفراد الأجهزة الأمنية القوة الكافية لفرض القانون على جميع المخالفين.

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