نائب: عبد المهدي والـ14 وزير جاءوا بالتوافق واعتراضنا بجلسة الثلاثاء كان دستوريا

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والوزارات الـ14 جاءت وفق التفاهم والتوافق، مشيرا الى ان الاعتراض الذي حصل بجلسة الثلاثاء الماضي كان دستوريا وقانونيا.

وقال العميري في حديث لـ الخليج 365، إن "استكمال الكابينة الحكومية قد يكون بجلسة الاحد المقبل بعد استكمال الحوارات واستبدال المرشحين الذين عليهم رفض وملاحظات من الكتل السياسية"، مبينا ان "الوزارات الامنية لها اهمية وخصوصية كبيرة وينبغي الحرص على اختيار الشخصيات الكفوءة وذات الخبرة والقدرة على ادارتها بالمرحلة الحالية".



واضاف العميري، ان "باقي الوزارات مهمة ايضا ورئيس الوزراء بحاجة الى استكمال كابينته الحكومية للمضي بتطبيق المنهاج الحكومي"، لافتا الى ان "عبد المهدي والوزراء الاربعة عشر جاءوا بالتفاهم والتوافق وعلينا اكمال هذا المشوار في الوزارات المتبقية".

واشار العميري، الى ان "الالتفاف على هذا المنهج او ضربه باي شكل من الاشكال ظاهرة غير صحية وتكون بداية غير مطمئنة او مبشرة بخير، وسيكون تأثيرها سلبا على رئيس الوزراء وحكومته والشعب العراقي"، مشددا على ان "اعتراضنا بجلسة الثلاثاء الماضي كان دستوريا وقانونيا ولم يكن فوضويا كما يحاول البعض تصوير المشهد".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018 لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

