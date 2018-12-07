بالصور.. مارثون في بغداد للايتام

الخليج 365/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن تنظيم مارثون في وسط العاصمة للايتام.

وقالت القيادة في بيان نشر على موقعها الرسمي وتابعته السوزمرية نيوز، ان "القوات الامنية في قيادة العمليات نفذت خطة حماية والمشاركة في التنظيم وتوفير سبل نجاح مارثون بغداد للايتام الذي نظمته مؤسسة الغد المشرق لرعاية الأيتام نهار اليوم على شارع ابو نؤاس وبطول (2)كم".

واضافت ان "1000 طفل يتيم ومن كلا الجنسين شاركوا في المارثون اضافة الى فقرات ترفيهية اجتماعية على حدائق ابي نؤاس اضفت البهجة والسرور على محياهم تخللها توزيع هدايا وجوائز تشجيعية".





