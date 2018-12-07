العشرات يتظاهرون في النجف ويطالبون بإستكمال الحكومة "خارج المحاصصة"

الخليج 365/ بغداد
تظاهر العشرات من المواطنين، الجمعة، بمحافظة النجف، وطالبوا باستكمال التشكيلة الوزارية "خارج المحاصصة"، بالاضافة الى مطالب اخرى.
واضاف المراسل، "كما طالبوا بالكف عن تحييد الحريات واعتقال المتظاهرين، وشددوا على إعدام الإرهابيين".
تظاهر العشرات من المواطنين، الجمعة، بمحافظة النجف، وطالبوا باستكمال التشكيلة الوزارية "خارج المحاصصة"، بالاضافة الى مطالب اخرى.
وقال مراسل، الخليج 365، إن العشرات تظاهروا اليوم وسط النجف وطالبوا باستكمال الحكومة بكفاءات وطنية مستقلة خارج المحاصصة ومحاربة الفساد وسرعة تقديم الخدمات".
واضاف المراسل، "كما طالبوا بالكف عن تحييد الحريات واعتقال المتظاهرين، وشددوا على إعدام الإرهابيين".
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