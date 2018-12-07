الخليج 365/ بغداد
اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، افتتاح مدخل لسيارات الاجرة في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بتخفيف معاناة المواطنين من خلال فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بعد استتباب الوضع الأمني في العاصمة، وبإشراف اللواء الركن قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية ولغرض التخفيف من الزخم الحاصل عند دخول مدينة الكاظمية المقدسة، تم فتح مدخل باب الحوائج لعجلات التكسي الصفراء (حصراً).
واضافت القيادة، أن "بداية الطريق تكون من بعد بوابة بغداد ويرتبط بشارع المحيط داخل منطقة الكاظمية، ويفتح في تمام الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساءاً يومياً".
اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، افتتاح مدخل لسيارات الاجرة في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بتخفيف معاناة المواطنين من خلال فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بعد استتباب الوضع الأمني في العاصمة، وبإشراف اللواء الركن قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية ولغرض التخفيف من الزخم الحاصل عند دخول مدينة الكاظمية المقدسة، تم فتح مدخل باب الحوائج لعجلات التكسي الصفراء (حصراً).
واضافت القيادة، أن "بداية الطريق تكون من بعد بوابة بغداد ويرتبط بشارع المحيط داخل منطقة الكاظمية، ويفتح في تمام الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساءاً يومياً".
شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد تفتتح مدخلا لسيارات الاجرة لمنطقة الكاظمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .