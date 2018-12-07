المركزي للإحصاء: اعلى مجموع سنوي للامطار الساقطة سجل في محافظة السليمانية عام 2017

الخليج 365/ بغداداعلن الجهاز المركزي للإحصاء، السبت، ان اعلى مجموع سنوي للامطار الساقطة سجل في محافظة السليمانية عام 2017.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في إحصائية رسمية واطلعت عليه الخليج 365 إن "محافظة السليمانية شهدت خلال عام 2017 اعلى مجموع سنوي لكمية الامطار الساقطة خلال عام 2017 وبواقع 392.2 ملم".

وأضاف الجهاز ان "اقل مجموع سنوي لكمية الامطار فقد سجل في محافظة ذي قار بواقع 27.0 ملم".



يذكر ان العراق شهد خلال العامين الماضيين قلة تساقط الامطار في البلاد مما اثر بشكل مباشر على قلة الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات.