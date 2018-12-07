ائتلاف الوطنية ينفي ما ذكر بشأن محاولة علاوي إدارة انقلاب عسكري

الخليج 365/ بغدادنفى ائتلاف الوطنية، الجمعة، ما ذكرته احدى الشخصيات بشأن محاولة رئيسها اياد علاوي احداث انقلاب عسكري، مشيرا الى ان استمرار هذه الادعاءات المسيسة والكاذبة مدفوعة الثمن وترتبط باجندات استخبارية ستواجه بالقضاء.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احدى القنوات الفضائية تواصل التعرض بالدس والتدليس لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي بمناسبة وبدونها، تارةً باعتماد الاكاذيب والاشاعات المغرضة، وتارةً اخرى بالاصرار على استضافة شخصيات بعينها للنيل من الوطنية وزعيمها، لدرجة ان احدهم اورد مؤخراً تخريفةً تتحدث عن انقلاب عسكري يعد له علاوي".



واضاف الائتلاف انه "لذي يترفع فيه ائتلاف الوطنية على الرد عمّن أخذ منه العمر مأخذه، يود ان يبين للرأي العام ان زمن الانقلابات قد ولّى الى غير رجعة وما من جهة تستطيع ان تفعل ذلك ولا حتى ان تفكر به"، مشيرا الى ان "التصريحات التي تتناول هذا الامر لا تعدو كونها مدفوعة الثمن".

واكد ان "علاوي اول من أرسى قواعد العملية السياسية وحارب الارهاب واضاف المقدرة الاقليمية والدولية لهذا الجهد من خلال مبادرته لمؤتمر شرم الشيخ، كما انه اول من اسس لمبادئ التبادل السلمي للسلطة بعد انتخابات ٢٠٠٥"، موضحا ان "الفريق فيصل الجربا لعب دورا وطنياً ورياديا ضد قوى الارهاب خلال عمله في مستشارية الامن الوطني ونحن نرى ان التعرض للرموز الوطنية تقف وراءه دوافع ابتزاز لمصلحة اجندات الفساد والفاسدين".

وتابع ان "محكمة التمييز اصدرت قراراً برفع التهم الكاذبة والاجتثاث سيء الصيت عن المرشح الفريق فيصل الجربا، ونحن على ثقة كاملة بأن هذا القرار سيكون بدايةً لرفع الاتهام عن الذين اتهموا زورا وبهتانا"، لافتا الى ان "استمرار هذه الادعاءات المسيسة والكاذبة المبنية على خيال جامح خرف او دعايات مغرضة مدفوعة الثمن او وجهات نظر ترتبط باجندات استخبارية ستواجه بالقضاء".

