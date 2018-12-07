بالفيديو: الاصلاح والاعمار يدعو لـ"لملمة" الوضع السياسي ورفض الاملاءات الخارجية

مآسي جلسة الثلاثاء التي كانت مخصصة لاستكمال الكابينية الوزارية، أبرز ما كان على طاولة اجتماع الهيأة العامة لتحالف الاصلاح والاعمار، الذي أكد على ضرورة لملمة الوضع السياسي، ورفض الاملاءات الخارجية على مجلس النواب في ملف استيزار بعض الشخصيات، حتى وان كانت على حساب مقاطعة الجلسات.

في هذا السياق، قال النائب صباح الساعدي، عضو تحالف الاصلاح والاعمار: "أشادت الهيأة العامة والقيادية والسياسية بالموقف الذي اتّخذه الاصلاح والاعمار وان هذا الموقف هو نقطة تاريخية مضيئة في تاريخ العملية السياسية تجاه فرض ايرادات خارجية او املاءات سياسية من قوى سياسية معينة على مسار عملية اكمال الكابينة الحكومية". (كلام محكي)



وخلال مناقشة ما وصفها اعضاء في التحالف بالاخفاقات لعبد المهدي، أشاروا الى بحث التحالف خياراته في دعم الحكومة او التحول الى المعارضة.

كذلك، شدد تحالف الاصلاح والاعمار على ان التمثيل التركماني والايزيدي في الحكومة أمرٌ أساسي ولا يمكن التغاضي عنه، داعيا في الوقت نفسه الحكومة المركزية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين في البصرة وإيلاء نينوى رعاية خاصة مع تنفيد القرارات الخاصة بهما.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

