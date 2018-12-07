مرجع ديني يدعو "للتخلص" من العملية السياسية

الخليج 365/ بغداد
اعتبر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الجمعة، عودة المظاهرات "دليل" على نفاد صبر الشارع العراقي، في حين رأى أن العملية السياسية القائمة تهيئ لتقسيم العراق.
وقال الخالصي، خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة الكاظمية ببغداد، إن "عودة المظاهرات في البصرة دليل على نفاد صبر الشارع العراقي"، لافتاً إلى ان "الاطراف السياسية بدأت تستخدم مصطلح الاختناق السياسي بدلاً عن الفراغ الدستوري".
ودعا الخالصي لأن "يكون الهمّ العراقي هو الأول للجميع دون استثناء للتخلص من العملية السياسية المفروضة القائمة في العراق"، مؤكداً ان "العملية السياسية القائمة تهيئ الأجواء لتقسيم العراق وتحويله إلى دويلات متعادية وهذا الهدف الاعلى للصهاينة".
اعتبر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الجمعة، عودة المظاهرات "دليل" على نفاد صبر الشارع العراقي، في حين رأى أن العملية السياسية القائمة تهيئ لتقسيم العراق.
وقال الخالصي، خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة الكاظمية ببغداد، إن "عودة المظاهرات في البصرة دليل على نفاد صبر الشارع العراقي"، لافتاً إلى ان "الاطراف السياسية بدأت تستخدم مصطلح الاختناق السياسي بدلاً عن الفراغ الدستوري".
ودعا الخالصي لأن "يكون الهمّ العراقي هو الأول للجميع دون استثناء للتخلص من العملية السياسية المفروضة القائمة في العراق"، مؤكداً ان "العملية السياسية القائمة تهيئ الأجواء لتقسيم العراق وتحويله إلى دويلات متعادية وهذا الهدف الاعلى للصهاينة".
وفي الختام دعا "الامة كلها وخصوصاً العربية والاسلامية منها للوقوف بجنب المقاومة الفلسطينية ورفض أي تطبيع او صلح|.
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