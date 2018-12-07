المرجع السيستاني يعزي بوفاة رجل دين سعودي

الخليج 365/ النجفقدم المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني، الجمعة، بوفاة رجل الدين السعودي طاهر السلمان، واصفا اياه بـ"العالم الجليل الورع التقي".

وقال المرجع السيستاني، في برقية مواساة صدرت، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منها، "تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ وفاة العالم الجليل الورع التقي حجة الاسلام والمسلمين السيد طاهر السلمان الذي ارتحل الى جوار ربه الكريم بعد عمر مبارك قضاه في خدمة العلم وترويج الدين والقيام بحوائج المسلمين".



وأضاف السيستاني "اننا اذ نعزي في هذا المصاب الجلل اعلام اسرته الشريفة وابناءه الكرام خاصة، وسائر فضلاء الحوزة العلمية المباركة وطلابها واهالي الاحساء عامة".

وتوفي عالم الدين "طاهر السلمان"، أمس الخميس، الذي يشغل منصب قاضي ورئيس دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة الأحساء السعودية.

