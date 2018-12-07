تسمم 12 شخصا بسبب تناول "الفطر" في السليمانية

الخليج 365/ بغدادأعلنت دائرة الصحة في قضاء رانية بمحافظة السليماينة، الجمعة، عن تسمم 12 شخصا بسبب تناول نبتة "الفطر".

وقال المتحدث باسم صحة القضاء، طه محمد، في تصريح صحافي اوردته وسائل اعلام كردية، إن 12 شخصا تعرضوا للتسمم بسبب تناولهم الفطر في حدود ناحية بيتواتة التابعة لقضاء رانية، وهم من اسرتين اولاد عم".

واضاف محمد ان "المصابين يتلقون العلاج الاولي حاليا في مستشفى رانية، مبينا انهم سيبقون تحت العناية في الوقت الحاضر".



من جهته قال مدير ادارة مستشفى رانية فرمان احمد ان المصابين من مختلف الفئات العمرية ومن بينهم عدد من النساء والاطفال.

وأفادت وسائل اعلام كردية، بأن الحالة الصحية لعدد من الاشخاص تدهورت بسبب تناولهم نوعا من نبات الفطر في قضاء رانية، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

