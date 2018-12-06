بالصور.. عرض غير تقليدي للأزياء في أهوار الجبايش تشجيعاً للسياحة البيئية

الخليج 365/ البصرةبادرت دار الأزياء العراقية التابعة لوزارة الثقافة، الخميس، بتقديم عرض غير تقليدي للأزياء بين أكواخ القصب وحظار الجواميس والزوارق البدائية بمشاركة عدد من العارضات، وذلك تشجيعاً للسياحة البيئية في مناطق الأهوار.

وقال مسؤول منظمة طبيعة العراق في الجنوب جاسم الأسدي في حديث لـ"الخليج 365"، إن "دار الأزياء العراقية التابعة لوزارة الثقافة نظمت فعالية جميلة وغير تقليدية في قرية إيشان كَبة الواقعة ضمن أهوار الجبايش، والتي تحتوي على تلال أثرية سومرية"، مبيناً أن "الفعالية قامت بها عارضات أزياء ارتدن ثياباً ذات طابع تراثي بعضها مطرزة برموز ورسومات تدل على بيئة الأهوار والحضارة السومرية".



ولفت الأسدي الى أن "المبادرة تهدف الى لفت أنظار العالم الى أهمية مناطق الأهوار من الناحيتين الحضارية والطبيعية، كما تهدف الى التشجيع على السياحة البيئية في المنطقة، وكذلك لخلق روح البهجة بين السكان والمهتمين"، مضيفاً أن "العرض الذي جرى اليوم قد يمهد لاستعراض آخر تشارك فيه عارضات عربيات أو أوربيات".

يذكر أن مناطق الأهوار في العراق كانت تغطي مساحات شاسعة من محافظات البصرة وميسان وذي قار قبل أن تتقلص تلك المساحات بسبب تفاقم ظاهرة الجفاف، وتزخر مناطق الأهوار بالأسماك النهرية والكثير من الأحياء المائية الأخرى، إضافة الى أنواع مختلفة من النباتات أهمها القصب والبردى، ونتيجة لاعتدال مناخها تقصدها مئات آلاف الطيور المهاجرة التي تستقر وتتكاثر فيها خلال فصل الشتاء، ومع بداية فصل الصيف تعود تلك الطيور الى مواطنها الأصلية في الدول الاسكندينافية وكازاخستان وروسياً والصين، كما تستوطن الأهوار حيوانات نادرة مهددة بالانقراض على مستوى العالم، منها القضاعة ذات الفراء الناعم، ولجمال طبيعتها كانت الأهوار من الوجهات السياحية المتميزة، كما تضم الكثير من التلال الأثرية، وللحضارة السومرية بصمتها الشاخصة في مناطق الأهوار، فالمشاحيف (نوع من الزوارق) الشائعة في الأهوار والبيوت المشيدة من حزم القصب لا تختلف كثيراً عن البيوت والزوارق التي كان السومريون يتقنون صناعتها قبل آلاف السنين.











