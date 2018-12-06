نائب يطالب بتوجيه سؤال برلماني لوزير المالية بشأن الاموال المخصصة لأمانة بغداد

الخليج 365/ بغدادطالب النائب عن ائتلاف سائرون علاء الربيعي، الخميس، بتوجيه سؤال برلماني الى وزير المالية فؤاد حسين بشأن الاموال المخصصة لأمانة بغداد لاربع سنوات مضت.

وقال الربيعي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، " قدمنا وثيقة رسمية إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مستنداً إلى المادتين (٥٠ - ٥١) من النظام الداخلي للبرلمان العراقي، تتضمن توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية فؤاد حسين عن الأموال المخصصة لأمانة بغداد من موازنات سنوات " ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨".



وارجع الربيعي طلبه إلى ما وصفه بـ"الإهمال والتقصير الكبير في تقديم الخدمات للعاصمة بغداد".