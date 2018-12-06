نواب يجمعون 62 توقيعا لالغاء مكاتب المفتشين العموميين

الخليج 365/ بغداد
أعلن اعضاء في مجلس النواب ، الخميس، عن جمع 62 توقيعا لنواب يطالبون بالغاء مكاتب المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة.
واوضح النواب أن "المفتشين ينبغي ان يبقوا خمس سنوات لكن ماحصل ان المفتش العام ينقل بعد نهاية مدته في الوزارة الى وزارة اخرى للابقاء عليهم بالتفاف قانوني".
وسبق أن شهد مجلس النواب في دوراته السابقة، دعوات لالغاء مكاتب المفتشين العموميين، دون ان تحظى بالموافقة على تشريع نيابي جديد.
أعلن اعضاء في مجلس النواب ، الخميس، عن جمع 62 توقيعا لنواب يطالبون بالغاء مكاتب المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة.
وقال مجموعة من النواب في مؤتمر صحافي، عقدوه، اليوم، في مبنى البرلمان، بينهم النائبة عالية نصيف وكاظم الصيادي، وحضرته الخليج 365، "قدمنا طلبا باصدار قانون الغاء مكاتب المفتشين العمومين بعد جمع تواقيع 62 نائبا".
واوضح النواب أن "المفتشين ينبغي ان يبقوا خمس سنوات لكن ماحصل ان المفتش العام ينقل بعد نهاية مدته في الوزارة الى وزارة اخرى للابقاء عليهم بالتفاف قانوني".
وسبق أن شهد مجلس النواب في دوراته السابقة، دعوات لالغاء مكاتب المفتشين العموميين، دون ان تحظى بالموافقة على تشريع نيابي جديد.
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