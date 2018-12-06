الحلبوسي يعلن تقديم البرلمان تنازل امام القضاء بشأن الحقوق التقاعدية بقانونه

الخليج 365/ بغداد
اعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، عن تقديم البرلمان تنازل امام القضاء بشأن الحقوق التقاعدية بقانونه.
واضاف الحلبوسي ان "النائب حاله حال اي موظف اخر عند احالته الى التقاعد حيث يخضع لقانون التقاعد العام".
وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي.
اعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، عن تقديم البرلمان تنازل امام القضاء بشأن الحقوق التقاعدية بقانونه.
وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، ان "البرلمان قدم تنازل امام المحكمة الاتحادية عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانون مجلس النواب".
واضاف الحلبوسي ان "النائب حاله حال اي موظف اخر عند احالته الى التقاعد حيث يخضع لقانون التقاعد العام".
وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي.
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