الحلبوسي يعلن عقد جلستين للبرلمان يومي السبت والأحد والمقبلين

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن يومي السبت والأحد المقبلين سيشهدان عقد جلستين للبرلمان.

وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب، إن "يومي السبت والأحد المقبلين سيشهدان عقد جلسات، ويوم الاثنين عطلة رسمية بمناسبة يوم التحرير".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ17 برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 174 نائباً.

