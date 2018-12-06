الحلبوسي يعلن عدد مشاريع القوانين التي لم تُشرع في الدورة البرلمانية السابقة

الخليج 365/ بغداد
أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، أن 111 مشروع قانون لم يتم تشريعها في الدورة البرلمانية السابقة.
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ17 برئاسة محمد الحلبوسي، ويتضمن جدول أعمال الجلسة عرض مشاريع القوانين التي لم تشرع في الدورة السابقة.
أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، أن 111 مشروع قانون لم يتم تشريعها في الدورة البرلمانية السابقة.
وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة حالياً، إن "عدد مشاريع القوانين التي لم تُشرع 111 مشروعاً تم إعادتها الى الحكومة لبيان رأيها بالقوانين التي تنسجم مع منهاجها الوزاري".
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ17 برئاسة محمد الحلبوسي، ويتضمن جدول أعمال الجلسة عرض مشاريع القوانين التي لم تشرع في الدورة السابقة.
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