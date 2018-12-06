عبد المهدي يصدر مجموعة من التوجيهات بخصوص محافظة ديالى

الخليج 365/ بغدادأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، مجموعة من التوجيهات بخصوص ديالى، فيما أشار إلى أن المحافظة تعرضت لـ"خراب كبير" خلال الفترة الماضية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اليوم الخميس اجتماعا مع نواب محافظة ديالى ومحافظها ورئيس مجلسها وقائد الشرطة".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع في المحافظة في مجالات الامن والخدمات والاقتصاد والتجارة والتربية والصحة والزراعة والطاقة والطرق والمشاريع المتلكئة والمتوقفة والإعمار واعادة الاستقرار والسكن والمنافذ الحدودية والنازحين".



وأشار البيان، إلى أن عبد المهدي "استمع إلى طرح النواب والحكومة المحلية الذين قدموا ملخصا عن المشاكل والعقبات التي تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، ورحب ورحب بالنواب والحكومة المحلية لمحافظة ديالى ومدير الشرطة".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "ديالى تمتاز بتنوعها والذي يمثل مصدر قوة للمحافظة ولها خصوصية ونسعى جاهدين لحل اشكالياتها"، مضيفاً أن "اللقاءات متواصلة مع جميع المحافظات لتقييم الأوضاع وتسريع تقديم الخدمات والمشاريع الضرورية".

وتابع البيان، أن عبد المهدي "أوضح أن ديالى عانت كثيراً خلال الفترة الماضية وتعرضت لخراب كبير وسنتابع ونعمل بكل الجهود المتاحة لتقديم الحلول ومتابعة ما طرحه السادة النواب والحكومة المحلية".

ولفت إلى أنه "في نهاية اللقاء صدرت مجموعة من التوجيهات لمتابعة ما تم طرحه من قبل النواب والحكومة المحلية من اجل تقديم الخدمات للمواطنين في محافظة ديالى".

