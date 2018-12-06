اربعة اقضية في السليمانية تعطل الدوام الرسمي فيها اليوم

الخليج 365/ السليمانية
عطلت اربعة اقضية في السليمانية، الخميس، الدوام الرسمي بمدارسها اليوم.
يذكر ان عددا من المحافظات العراقية تشهد موجات امطار غزيرة ادت الى غرق اغلب الشوارع والطرق فيها، ما ادى الى صعوبة التنقل.
عطلت اربعة اقضية في السليمانية، الخميس، الدوام الرسمي بمدارسها اليوم.
وقال مراسل الخليج 365، ان محافظة السليمانية شهدت اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في اربعة اقضية بمدارسها.
واضاف المراسل ان هذه الاقضية هي كفري ورانيا وكلار وسيد صادق، مشيرا الى ان ذلك جاء بسبب موجة الامطار.
يذكر ان عددا من المحافظات العراقية تشهد موجات امطار غزيرة ادت الى غرق اغلب الشوارع والطرق فيها، ما ادى الى صعوبة التنقل.
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