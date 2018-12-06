العتبة الحسينية: مبادرة لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج

الخليج 365/ بغداداطلقت العتبة الحسينية، الخميس، مبادرة لدعم الشباب المقبلين على الزواج ضمن مشروع صندوق بركات الجمعة المخصص لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج من العوائل المتعففة.

وقال المشرف على المشروع صباح عبد الكريم في تصريح نشره موقع العتبة وتابعته الخليج 365 إن "هذه المبادرة قبل عدة سنوات ساهمت وبشكل كبير في مساعدة الشباب المقبلين على الزواج".

وأضاف ان "فكرة هو نشر صناديق لجمع التبرعات من الأخوة المؤمنين المصلين في الصحن الحسيني الشريف لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج من العوائل المتعففة وتقديم المساعدة الممكنة لهم".



وتابع ان "العتبة المقدسة تقوم تتبنى عبر المشروع شراء وتزويد المقبلين على الزواج بالأجهزة المنزلية والهدايا العينية".