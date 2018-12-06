نائب: الديمقراطية كُسرت بجلسة الثلاثاء وليس النصاب

الخليج 365/ بغدادرأى النائب عن تحالف البناء محمد كريم البلداوي، الخميس، أن الديمقراطية "كُسرت" في جلسة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء وليس النصاب، معتبراً ذلك بداية "كسر وشرخ" في المؤسسة التشريعية.

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك الكثير من الحديث الذي طرح عن كسر النصاب بجلسة البرلمان ليوم الثلاثاء، لكن ماحصل فعلياً أن النصاب كان مكتملاً لكن ما كُسر هو الديمقراطية بالعراق"، معتبراً أن "ما حصل من فوضى داخل قبة البرلمان عكس حالة سلبية ونقل رسالة غير مرغوبة للشارع العراقي الذي كان ينتظر استكمال الكابينة الحكومية والمضي بتطبيق المنهاج الحكومي وتوفير الخدمات التي طال انتظارها".



وأضاف البلداوي، أن "ما حصل هو بداية كسر وشرخ بالمؤسسة التشريعية، والتي هي الحامية والمحافظة على النظام والقانون وهي التي تراقب باقي المؤسسات"، ماضياً إلى القول إن "ما حصل كان أمراً مؤسفاً لم نتمنى حصوله وينبغي إيجاد السبل التي تمنع تكراره تحت أية ظروف".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت، أمس الأول الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2018)، لاستكمال التصويت على مرشحي ثماني وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

