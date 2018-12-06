الثقافة تتسلم 84 مسكوكة اسلامية اثرية من مواطن

الخليج 365/ بغدادتسلمت وزارة الثقافة 84 مسكوكة اسلامية من مواطن، فيما طالبت بتسليم الاثار التي تعرض للبيع الى المتحف العراقي.

وقال وكيل الوزارة قيس حسين رشيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الوزارة تسلمت 84 مسكوكة وثلاث كسر اسلامية تعود للعصور العباسية المتاخرة من مواطن عراقي يراس احدى منظمات المجتمع المدني"، مبينا ان "المواطن قد عثر واشترى بعض المسكوكات الاسلامية في مدينة سنجار التي كانت قد ظهرت اثناء تخريب داعش للمواقع الاثرية في تلك المنطقة".



واضاف رشيد ان "المسكوكات سيتم ايداعها لدى المتحف العراقي وستأخذ طريقها الى المعالجة المختبرية وبعضها سيذهب الى مخازن وبعضها الى العرض المتحفي"، مطالبا "بتسليم الاثار التي تعرض للبيع في مكان ما الى المتحف العراقي وهو المكان الام للإثار العراقية".

يذكر ان عشرات الاف من القطع الاثرية والتحف التاريخية سرقت من العراق بعد 2003 وجرى تهريبها الى الخارج , وتمكنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار من استعادة البعض منها.

