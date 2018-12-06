العثور على 16 عراقيا داخل شاحنة قرب الحدود النمساوية

الخليج 365/ بغدادعثرت الشرطة النمساوية، على 22 من طالبي اللجوء من العراق وسوريا داخل شاحنة بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد.

وقالت شرطة بورجنلاند النمساوية إن "الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل رومانية توقفت اول امس الثلاثاء باحدى القرى الواقعة على الحدود مع المجر"، مبينة ان "الجنود رصدوا الذين أوقفوا الشاحنة أن بداخلها 13 رجلا وسيدتين وطفل يبلغ من العمر نحو ثلاثة سنوات جميعهم من العراق، إلى جانب ستة رجال آخرين من سوريا".



واضافت أنها "ألقت القبض على السائق الروماني الذي يبلغ من العمر 40 عاما واحتجزت الشاحنة"، مشيرا الى انه "لم يكن أي من هؤلاء اللاجئين يحملون بحوزتهم أوراق تدل عن هويتهم، والذين طالبوا جميعهم - على الفور - حق اللجوء".