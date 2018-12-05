بالصور.. نفوق الاف الأسماك جنوب الفلوجة

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الخليج 365/ الانبار
اعلن قائممقام عامرية الصمود شاكر محمود، الاربعاء، عن نفوق الالاف من الأسماك في القضاء جنوب الفلوجة.
وأضاف محمود، أن "يوم غد سوف تشكل لجنة لغرض معرفة نفوق هذه الأسماك".
اعلن قائممقام عامرية الصمود شاكر محمود، الاربعاء، عن نفوق الالاف من الأسماك في القضاء جنوب الفلوجة.
وقال محمود في حديث لـ الخليج 365، إن "الإدارة المحلية في قضاء عامرية الصمود، ( 23كم جنوب الفلوجة)، أبلغت الحكومة المحلية بالأنبار ومديرية الزراعة وبيئة الانبار بنفوق الالاف من الأسماك بالأحواض في القضاء".
وأضاف محمود، أن "يوم غد سوف تشكل لجنة لغرض معرفة نفوق هذه الأسماك".
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