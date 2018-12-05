الاصلاح والاعمار: رسالتنا كانت واضحة يوم امس ونرفض الاملاءات الخارجية

الخليج 365/ بغدادأعلن تحالف الاصلاح والاعمار بعد انتهاء اول اجتماع له، الاربعاء، أن ما وصفه بأنها"رسالته" كانت واضحة يوم امس، في اشارة الى ماحدث خلال جلسة مجلس النواب، فيما ابدى رفضه الاملاءات والضغوطات الخارجية.

وقال النائب عن التحالف صباح الساعدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، مساء اليوم، مع مجموعة من نواب التحالف، وحضرته الخليج 365، إن "الاجتماع ناقش إقرار النظام الداخلي لتحالف الإصلاح والاعمار وتنظيم وترتيب عمله داخل البرلمان"، مؤكدا سعي تحالفه الى "إقرار مشروع الإصلاح والاعمار خلال الفترة المقبلة".



وأوضح الساعدي أن "الهيئة العامة للتحالف أشادت بموقفنا خلال جلسة يوم امس"، مشيرا الى أن "الرسالة كانت واضحة يوم امس ولا إملاءات خارجيه تضغط علينا حتى لو كان على حساب مقاطعة الجلسات".

وتابع الساعدي بالقول "يقينا ان جدول الأعمال يعرض علينا قبل يومين من اي جلسة، وحتى اللحظة لم يعرض علينا اي جدول لاعمال جلسة غد".

وعن التمثيل التركماني في الحكومة، اعتبر الساعدي، أنه أمر "أساسي ولا يمكن التغاضي عنه".

وعقد تحالف الاعمار والاصلاح اول اجتماع له مساء اليوم الاربعاء الخامس من كانون اول 2018، برئاسة عمار الحكيم، وحضور قيادات التحالف ابرزهم اياد علاوي وحيدر العبادي واسامة النجيفي وخالد العبيدي ونصار الربيعي وارشد الصالحي ونصار الربيعي ومجموعة من النواب.

