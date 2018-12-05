عقد أول اجتماع لتحالف الاصلاح والاعمار برئاسة الحكيم

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الخليج 365/ بغداد
عقد تحالف الاصلاح والإعمار، الاربعاء، أول اجتماع له برئاسة عمار الحكيم .
واوضح المصدر، أن "جدول اعمال الاجتماع تضمن مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار، ومناقشة تطورات تشكيل الحكومة، والاوضاع في محافطتي البصرة والموصل".
عقد تحالف الاصلاح والإعمار، الاربعاء، أول اجتماع له برئاسة عمار الحكيم .
وقال مصدر مطلع لـ الخليج 365، إن "تحالف الإصلاح والإعمار عقد، مساء اليوم، اجتماعه برئاسة عمار الحكيم"، مبينا أن هذا الاجتماع "يعد الاول للتحالف".
واوضح المصدر، أن "جدول اعمال الاجتماع تضمن مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار، ومناقشة تطورات تشكيل الحكومة، والاوضاع في محافطتي البصرة والموصل".
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