بدء اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر السلام ببغداد

الخليج 365/ بغدادعقدت الرئاسات الثلاث، مساء الاربعاء، اجتماعها في قصر السلام ببغداد لمناقشة التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد.

وقال مصدر مطلع لـ الخليج 365، إن "الرئاسات الثلاث المتمثلة برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقدت، مساء اليوم، اجتماعها في قصر السلام ببغداد".

وأوضح المصدر، أن الاجتماع سيناقش التطورات التي تشهدها الساحة السياسية وملف إكمال الكابينة الوزارية وأسماء مرشحي الوزارات المتبقية لمنحهم الثقة ".



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمرشحون قد غادروا مبنى البرلمان، بعد تأجيل جلسة الامس المخصصة للتصويت عليهم اثر اعتراض عدد من النواب على اعلان اتمام النصاب لعقد الجلسة.