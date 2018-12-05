نائب: رئيس البرلمان يشكل لجنة تحقيقية بشأن تواجد الشابندر في جلسة الامس

الخليج 365/ بغدادكشف نائب عن ائتلاف سائرون، الاربعاء، عن شكيل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لجنة تحقيقية بشأن تواجد النائب السابق عزت الشابندر في جلسة الامس.

وقال النائب صباح الساعدي، في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بناءً على طلبنا شخصياً وبعد ان كشفنا تواجد النائب السابق عزت الشابندر امس، و لأجل الكشف عن سبب تواجده في القاعة و معرفة من الذي قام بإدخاله لها، قرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية لكشف هذه الحقائق التي رافقت عملية احتساب نصاب الجلسة في يوم امس الثلاثاء 4 / 12 / 2018 ".



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمرشحون قد غادروا مبنى البرلمان، بعد تأجيل جلسة الامس المخصصة للتصويت عليهم اثر اعتراض عدد من النواب على اعلان اتمام النصاب لعقد الجلسة.