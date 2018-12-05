هاشتاك عريان السيد خلف يتصدّر ترند تويتر

الخليج 365/ بغدادذكر مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الاربعاء، أن هاشتاك #عريان_ السيد_خلف تصدّر ترند تويتر في العراق .

واوضح المركز، في بيان له، ان بعض المغردين اطلقوا هذا الهاشتاك صباح اليوم الاربعاء المصادف 5 ديسمبر/ كانون الاول بعد اعلان وفاة الشاعر العراقي عريان السيد خلف، حيث شارك المغردون العراقيون بهذا الهاشتاك وتعاطفوا معه تعبيرا عن حزنهم على رحيل الشاعر العراقي الكبير .



وبين فريق مركز الاعلام العراقي ان هذا الهاشتاك هو اول هاشتاك حقيقي يتصدّر الترند في العراق بعد اختفاء الترند العراقي منذ عدة اسابيع، والذي كان يتصدر العناوين المتداولة حسب الموقع الجغرافي .

من الجدير بالذكر ان مركز الاعلان الرقمي قد اصدر بيان في 30 اكتوبر/تشرين الاول حول اختفاء الترند الخاص بالمغردين العراقيين، كما قام باصدار بيان في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني يطالب فيه تويتر بتخصيص ترند خاص بالمغردين العراقيين وقد خاطب المركز في حينها شركة تويتر بشكل مباشر .

