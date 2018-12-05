من باريس الى البصرة.. "السترات الصفراء" تتوسع

الخليج 365/ بغدادأفادت مصادر، الاربعاء، بأن محتجي البصرة جددوا تظاهراتهم المطالبة بالخدمات وفرص العمل، مستلهمين افكار تظاهرات "السترات الصفراء" التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت المصادر، إن المظاهرات عادت إلى مدينة البصرة من جديد، احتجاجا على تردي مستوى الخدمات، والإهمال والبطالة واستشراء الفساد في المدينة.

وتشير تلك المصادر، الى أن محتجي البصرة ظهروا في سترات صفراء، مشابهة لما ظهر به متظاهرو باريس، للفت انتباه المسؤولين العراقيين.



واوضحت أن المحتجين تجمعوا، صباح اليوم الأربعاء في مناطق المعقل، والزبير، وأم قصر، والبرجسية، وشط العرب، حيث اعتصموا قرب مقرات شركات نفطية ومكاتب حكومية عدة، مرتدين سترات صفراء.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات بين المحتجين والشرطة، كما سمع إطلاق نار.

وشهدت محافظة البصرة، ومركزها مدينة البصرة الواقعة في جنوبي العراق والغنية بالنفط، خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات شعبية تطورت إلى مواجهات مع قوات الأمن.

