تعطيل الدوام الرسمي في نينوى غداً

الخليج 365/ بغدادقرر مجلس محافظة نينوى، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب الفيضانات التي غمرت بعض مناطق المحافظة.

وجاء في بيان للمجلس تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس محافظة نينوى يقرر يوم غد عطلة رسمية لجميع الدوائر باستثناء الدوائر الخدمية البلدية والبلديات والصحة والطرق والجسور الماء والمجاري بسبب هطول الأمطار والفيضانات".

وكانت محافظة نينوى أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ وتشكيل خلية أزمة بسبب الأمطار.



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه، السبت (1 كانون الأول 2018)، خلية الازمات بالتعامل مع سيول نينوى، فيما شدد على ضرورة حماية ارواح المواطنين ثم الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.