بالفيديو: العبادي يخرج عن صمته "تسمية وزراء بدون تدقيق خطأ لا يغتفر"

وبينما اكد العبادي في مقابلة متلفزة، انه لم يوقع على اتفاق تشكيل الحكومة، استدرك ان ذلك لا يعني انه بالضد منها، فيما تابع ايضا ان تحالفي الفتح وسائرون يدعيان التنازل عن حصتهما، ولكن في الواقع وعند رؤية الاتفاق، فإنهما أخذا حصة الأسد بالوزارات السيادية وغير السيادية.
وفي سياق تعليقه على آلية تشكيل الحكومة، تساءل العبادي انه إذا كانت هذه حكومة محاصصة، فأين حصص المكونات الأخرى، وإن كانت حكومة غير محاصصة، فيجب أن نطبق الميزان نفسه على الجميع.
بعض وزراء الحكومة يقول رئيس ائتلاف النصر انهم رُشِحوا من خارج الحدود، واصفا تسمية وزراء بدون تدقيق بالخطأ الذي لا يغتفر، وهو ما يوجب إقالة بعضهم.
وعن المرشح لوزارة الداخلية، يرى العبادي ان رئيس حركة عطاء فالح الفياض لا تنطبق عليه شروط الترشيح لهذه الوزارة، كما اشار الى ان وزير الاتصالات نعيم الربيعي لا يمثله ولا يعرفه مستغربا ان يُحسب على حصة ائتلاف النصر.
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