مستشار السفير البريطاني: 5000 زائر من بريطانيا شاركوا في الزيارة الأربعينية

الخليج 365/ بغداد
كشف مستشار السفير البريطاني في العراق نيكولاس التوت، الأربعاء، عن مشاركة 5000 زائر من بريطانيا بإحياء الزيارة الأربعينية في كربلاء العام الحالي.
وبشأن التظاهرات بشأن الخدمات، ذكر التوت أن "على الحكومة الجديدة يجب على الحكومة الإسراع بتقديم الخدمات أفضل والا ستكون الأحتجاجات بالصيف القادم أكثر".
ورفض التوت الإجابة على سوال أحد الإعلاميين بخصوص عدد المسوولين العراقيين الذين يحملون الجواز البريطاني.
كشف مستشار السفير البريطاني في العراق نيكولاس التوت، الأربعاء، عن مشاركة 5000 زائر من بريطانيا بإحياء الزيارة الأربعينية في كربلاء العام الحالي.
وقال التوت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي بمحافظة كربلاء، وحضرته الخليج 365، "كان لدينا 5000 زائر من بريطانيا إلى كربلاء خلال هذا العام للزيارة الأربعينية".
وبشأن التظاهرات بشأن الخدمات، ذكر التوت أن "على الحكومة الجديدة يجب على الحكومة الإسراع بتقديم الخدمات أفضل والا ستكون الأحتجاجات بالصيف القادم أكثر".
ورفض التوت الإجابة على سوال أحد الإعلاميين بخصوص عدد المسوولين العراقيين الذين يحملون الجواز البريطاني.
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