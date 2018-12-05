- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الخليج 365/ بغداد
اقدم متظاهرون غاضبون، الاربعاء، على قطع تقاطع بهو بلدية الناصرية، احتجاجا على نتائج تعيينات تربية ذي قار.
واضاف ان "المتظاهرين اكدوا "وجود حالات فساد كبيرة من خلال تعيين أبناء المسؤولين وأقربائهم"، مشيرا الى انهم "بينوا ايضا ان "أصحاب المعدلات العالية تعرضوا إلى ظلم كبير ولم ينالوا استحقاقهم".
اقدم متظاهرون غاضبون، الاربعاء، على قطع تقاطع بهو بلدية الناصرية، احتجاجا على نتائج تعيينات تربية ذي قار.
وقال مراسل الخليج 365، ان عدد من المواطنين تظاهروا اليوم، في تقاطع بهو بلدية الناصرية احتجاجاً على نتائج تعيينات تربية ذي قار، مبينا ان المتظاهرين قاموا بقطع التقاطع.
واضاف ان "المتظاهرين اكدوا "وجود حالات فساد كبيرة من خلال تعيين أبناء المسؤولين وأقربائهم"، مشيرا الى انهم "بينوا ايضا ان "أصحاب المعدلات العالية تعرضوا إلى ظلم كبير ولم ينالوا استحقاقهم".
\
شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجا على نتائج تعيينات تربية ذي قار.. قطع تقاطع بهو بلدية الناصرية (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .