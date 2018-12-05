احتجاجا على نتائج تعيينات تربية ذي قار.. قطع تقاطع بهو بلدية الناصرية (صور)

الخليج 365/ بغداداقدم متظاهرون غاضبون، الاربعاء، على قطع تقاطع بهو بلدية الناصرية، احتجاجا على نتائج تعيينات تربية ذي قار.

وقال مراسل الخليج 365، ان عدد من المواطنين تظاهروا اليوم، في تقاطع بهو بلدية الناصرية احتجاجاً على نتائج تعيينات تربية ذي قار، مبينا ان المتظاهرين قاموا بقطع التقاطع.

واضاف ان "المتظاهرين اكدوا "وجود حالات فساد كبيرة من خلال تعيين أبناء المسؤولين وأقربائهم"، مشيرا الى انهم "بينوا ايضا ان "أصحاب المعدلات العالية تعرضوا إلى ظلم كبير ولم ينالوا استحقاقهم".



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