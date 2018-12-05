نائبة عن النصر: لهذه الأسباب قاطعنا جلسة استكمال الكابينة الحكومية

الخليج 365/ بغدادأكدت النائبة عن كتلة النصر ندى شاكر جودت، الأربعاء، أن عدة أسباب تقف وراء مقاطعة كتلتها لجلسة البرلمان التي عقدت أمس، من بينها عدم إرسال السير الذاتية للمرشحين إلى مجلس النواب قبل 48 ساعة من موعدة الجلسة.

وقالت جودت في حديث لـ الخليج 365، إن "تحالف النصر قاطع جلسة البرلمان ليوم أمس لعدة أسباب نعتقد أنها حق لنا كممثلين للشعب"، مبينة أن "السبب الأول يتعلق بشرط إرسال رئيس الوزراء للسير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من جلسة التصويت على الأسماء، لكن ما حصل أن السير الذاتية تسلمناها بيوم الجلسة".



وأضافت، أن "النصر وجدت أن هناك صراعاً كبيراً بين بعض القوى السياسية وأن عبد المهدي وقع تحت تأثير قوة تلك القوى السياسية وخاصة القوى المعروفة بإدراتها للمشهد خلال هذه الفترة"، متابعةً أن "النصر انتظرت بعد مجيء عبد المهدي كمرشح توافق لرئاسة مجلس الوزراء أن نرى حكومة توافقية مهنية يتحمل مسؤولياتها بنفسه وأن يختار وزراءها وفق رؤيته كي تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق البرنامج الحكومي لكن ما حصل باختيار الوزراء كان عكس ما توقعنا وتمنينا".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار ومن بينها النصر قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت أمس الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2018) لاستكمال التصويت على مرشحي ثماني وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

