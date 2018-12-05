هيئة الحج: عمرة بالتقسيط وبدون فوائد لموظفي القطاعين العام والخاص وذويهم

الخليج 365/ بغداد
أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الاربعاء، عن تسيير رحلات عمرة بالتقسيط المريح وبدون فوائد للموظفين وذويهم، فيما دعت المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة عن طريقها الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "دعما لشريحة الموظفين وتحقيقا لرغبتهم في أداء مناسك العمرة قررت الهيئة، فتح باب التسجيل على العمرة بالأقساط المريحة وبدون فوائد لموظفي القطاعين الحكومي والخاص وذويهم، بمكاتبها في بغداد والمحافظات".
ودعا الكناني "المواطنين الراغبين باداء مناسك العمرة عن طريق الهيئة الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات للتسجيل على احدى البرامج المتنوعة التي تتميز بأسعارها التنافسية وتقديم كافة الخدمات للمعتمرين في الديار المقدسة".
أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الاربعاء، عن تسيير رحلات عمرة بالتقسيط المريح وبدون فوائد للموظفين وذويهم، فيما دعت المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة عن طريقها الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "دعما لشريحة الموظفين وتحقيقا لرغبتهم في أداء مناسك العمرة قررت الهيئة، فتح باب التسجيل على العمرة بالأقساط المريحة وبدون فوائد لموظفي القطاعين الحكومي والخاص وذويهم، بمكاتبها في بغداد والمحافظات".
ودعا الكناني "المواطنين الراغبين باداء مناسك العمرة عن طريق الهيئة الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات للتسجيل على احدى البرامج المتنوعة التي تتميز بأسعارها التنافسية وتقديم كافة الخدمات للمعتمرين في الديار المقدسة".
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