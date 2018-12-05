الحالة الجوية لايام الخميس والجمعة والسبت والاحد

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن حالة الطقس لايام الاربعة المقبلة، فيما اشارت الى ان الطقس يكون ممطرا مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في تقرير لها تابعته الخليج 365، ان "يوم غد الخميس ستشهد المنطقة الوسطى امطارا خفيفة ومتوسطة وتكون رعدية احيانا، فيما ستكون المنطقة الشمالية مشابهة للمنطقة الوسطى"، مشيرة الى ان "المنطقة الجنوبية ستكون يوم غد غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار بين الخفيفة والمتوسطة الشدة مع حدوث حدث عواصف رعدية".



واضافت ان "يوم الجمعة المقبلة سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، اما المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة"، مشيرة الى ان "الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا".

وتابعت ان "يوم السبت المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، اما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة كما يتشكل ضباب خفيف ويزول تدريجيا"، موضحة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحوا الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا".

واكدت ان "الطقس يوم الاحد المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا اما في المنطقة الشمالية فسيكون غائم جزئي".



