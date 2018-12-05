الصحة تعلن وفاة الشاعر عريان السيد خلف

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، وفاة الشاعر عريان السيد خلف في مدينة الطب بالعاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث مقتضب لـ الخليج 365، إن "الشاعر عريان السيد خلف توفي قبل ساعة في مدينة الطب"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وعريان السيد خلف هو شاعر شعبي عراقي ولد في قلعة سكر بمحافظة ذي قار في أربعينيات القرن الماضي، وبدأ بنشر قصائده مطلع الستينيات من القرن الماضي، وأصدر 6 مجاميع شعرية من بينها "تل الورد" و"صياد الهموم"، وحصل على العديد من الجوائز.

