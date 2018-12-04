المالكي: ما حصل اليوم في البرلمان انتكاسة خطيرة وأمر مؤسف

الخليج 365/ بغداددعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، كافة القوى السياسية الى تناسي خلافتها واستكمال تشكيل الحكومة، معربا عن اسفه لما شهده مجلس النواب اليوم.

وقال المالكي في تصريح صحافي، إن "الذي حصل اليوم في البرلمان لاستكمال تشكيل الحكومة يعد انتكاسة خطيرة وأمر مؤسف ومصادرة واضحة لارادة الشعب والناخبين"، عادا ماحدث "انتصار لاراده العنف والفوضى".



زدعا المالكي "القوى السياسية الى تناسي خلافتها والعمل على استكمال تشكيلة الحكومة والتصويت عليه في البرلمان".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمرشحون قد غادروا مبنى البرلمان، بعد تأجيل جلسة التصويت عليهم اثر اعتراض عدد من النواب على اعلان اتمام النصاب لعقد الجلسة.

