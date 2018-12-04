العبادي يؤكد لرئيس اركان الجيش على الحيطة والحذر

الخليج 365/ بغدادأكد القائد السابق للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الثلاثاء، لرئيس اركان الجيش العراقي عثمان الغانمي على اهمية الحيطة والحذر للقضاء على "الارهاب" وتجفيف منابعه.

وقال مكتب العبادي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير استقبل بمكتبه اليوم رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية والعسكرية وتامين الحدود وملاحقة الخلايا الارهابية".



وأكد العبادي، بحسب البيان، على "اهمية الحيطة والحذر لقواتنا البطلة للقضاء على الارهاب وتجفيف منابعه".