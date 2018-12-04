بابليون ترفض ترشيح هناء عمانوئيل لوزارة الهجرة والمهجرين

اعلنت حركة بابليون، الثلاثاء، رفضها ترشيح "هناء عمانوئيل" لحقيبة وزارة الهجرة والمهجرين.
وذكرت الحركة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قيادات حركة بابليون ونواب عن المكون المسيحي يرفضون بشدة ترشيح (هناء عمانوئيل) لمنصب وزارة الهجرة والمهجرين"، مشددة على "ضرورة ان يكون المرشح لهذه الوزارة من قبل ممثلين أبناء شعبنا في البرلمان العراقي".
واضافت، ان "ترشيح عمانوئيل يعتبر تهميشاً الى دور نواب المكون المسيحي"، مؤكدة على ان "منصب الوزير هو استحقاق سياسي وليس ديني وعلى عادل عبد المهدي احترام قرار النواب من المكون المسيحي واذ يختار شخص عليه أن يختار من استحقاق الآخرين لا بالغصب والفرض على المكون".
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