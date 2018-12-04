القوات الأمنية في البصرة تطلق سراح إعلاميين احتجزتهم خلال تفريق تظاهرة

الخليج 365/ البصرةأطلقت القوات الأمنية سراح عدد من الإعلاميين والصحفيين، الثلاثاء، بعد أن احتجزتهم خلال تفريقها تظاهرة احتجاجية قرب ديوان المحافظة.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة إن العشرات شاركوا في تظاهرة احتجاجية قرب المقر الجديد لديوان المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل وإجراء اصلاحات وتحسين الخدمات، وبعضهم كانوا يرتدون سترات عمالية صفراء، مبيناً أن القوات الأمنية قامت بتفريق التظاهرة، وفي أثناء ذلك احتجزت عدداً من المحتجين، إضافة الى عدد من الإعلاميين والصحفيين وصادرت معداتهم الإعلامية.



ولفت المراسل الى أن القوات الأمنية أطلقت سراح الإعلاميين والصحفيين بعد الانتهاء من تفريق التظاهرة، كما أعادت لهم معداتهم الإعلامية.

وتأتي التظاهرة بعد يوم من حصول احتجاجات قرب فندق البصرة الدولي خلال تواجد وزير المالية فؤاد حسين، والذي تم رشق موكبه بالحجارة من قبل محتجين يطالبون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وتنفيذ اصلاحات.

