الاتصالات تعلن اقامة "اضخم" مؤتمر عربي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، اقامة "اضخم" مؤتمر عربي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينا ان تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والصحية والتربوية يرتبط تطوير قطاع الاتصالات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "المؤتمر عقد تحت شعار (الخارطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية) بحضور رسمي، عراقي وعربي كبير، اضافة الى ممثلي المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وممثلي عدد كبير من شركات القطاع الخاص المحلية والعربية والعالمية".



واضافت الوزارة، أن "المؤتمر تضمن القاء عدد من الكلمات في هذه المناسبة، من بينها كلمة وزير الاتصالات نعيم ثجيل يسر الربيعي، وكلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردني مثنى حمدان، ورئيس هيئة الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات، ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية، والامين العام للمنظمة العربية للاتصال وتكنولوجيا المعلومات، كما تضمن الافتتاح عرض الفلم الوثائقي (الصمت الصاخب) لشبكة الاعلام العراقي، لتبدأ بعدها جلسات المؤتمر التي تتابعت ضمن جدول اعمال ممنهج ومعد له".

وخلال كلمته بأفتتاح مؤتمر بغداد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال وزير الاتصالات إن "الوزارة تعمل على تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والصحية والتربوية يرتبط بتطوير قطاع الاتصالات".

وأضاف الربيعي، أن "الوزارة تعمل على فتح باب الاستثمار امام جميع شركات القطاع الخاص المحلية والعربية والعالمية هادفين الى عدم تأخير خدمة الانترنت عن المواطن".

وتابع الربيعي، أن "وزارة الاتصالات العراقية وضمن رؤيتها في دعم اقتصاد السوق تقوم من خلال انشاء منصات الكترونية ترتبط بعمل التجار والتي يتم من خلالها عرض سوق العراق التجاري والتي تصل تعاملاتها الى مليارات الدولارات سنويا"، مبينا ان "تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والصحية والتربوية يرتبط تطوير قطاع الاتصالات".

واوضح البيان، أن "تم اثناء جلسات المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الفنية والتطورات الحديثة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المختصين وممثلي شركات القطاع الحكومي والخاص، وتختتم جلسات المؤتمر يوم الثلاثاء في فندق بابل بالعاصمة بغداد".

