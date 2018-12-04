مجلس النواب يستأنف جدول اعماله

الخليج 365/ بغداد
أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بأن مجلس النواب استأنف جدول اعماله بعد محاولات تأجيل الجلسة.
وقررت رئاسة البرلمان، في وقت سابق، تأجيل الجلسة نصف ساعة بسبب "اختلال النصاب"، وذلك للمرة الثانية اليوم، حيث دعا الحلبوسي رؤوساء الكتل للمداولة.
وعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 168 نائبا، وذلك بعد تأجيل عقده نصف ساعة صباح اليوم لعدم اكتمال النصاب.
أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بأن مجلس النواب استأنف جدول اعماله بعد محاولات تأجيل الجلسة.
وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب استأنفت عقد جلسة المجلس، وفق جدول الاعمال المقرر".
وأفاد مصدر نيابي، في وقت سابق، بأن جلسة البرلمان ستستمر رغم الضجيج الذي اثاره بعض النواب.
وقررت رئاسة البرلمان، في وقت سابق، تأجيل الجلسة نصف ساعة بسبب "اختلال النصاب"، وذلك للمرة الثانية اليوم، حيث دعا الحلبوسي رؤوساء الكتل للمداولة.
وعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 168 نائبا، وذلك بعد تأجيل عقده نصف ساعة صباح اليوم لعدم اكتمال النصاب.
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