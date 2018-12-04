نائب يشبه ما حدث في البرلمان اليوم بـ"فلم الرسالة"

الخليج 365/ بغدادشبه عضو في مجلس النواب العراقي، ماحدث في جلسة المجلس، اليوم الثلثلاء، بالفلم العربي الشهير "الرسالة".

وقال النائب فائق الشيخ علي في تغريدة له عبر موقع "تويتر" ، إن في أحد مشاهِد فيلم "الرسالة" الرائعة في معركة بدر حينما يبرز "عُتبة" وينازله "حمزة" يخلع "عُتبة" رداءه (سترته) وقبل أن يتصَرْفَن ويتشلَّه، يجعله حمزة يتدلى من رقبته.

واضاف الشيخ علي أن "‏هذا المشهد حصل قبل قليل في مجلس النواب العراقي.. ولكن شتان بين عُتبَة وعَتَبَة!" على حد قوله.



وشهدت مجلس النواب اليوم، تأجيل عقد الجلسة المقررة لمرتين، كما شهدت سجالات وصراخ ومشادات كلامية اثر اتهام هيئة رئاسة البرلمان بتمرير عقد الجلسة رغم عدم اكتمال النصاب ، فيما غادر رئيس الوزراء والمرشحون للوزارات المتبقية مبنى البرلمان